Путин поддержал намерение губернатора ЯНАО Артюхова вновь баллотироваться на выборах

Российский президент Владимир Путин поддержал намерение губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова вновь баллотироваться на выборах главы региона.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Отмечается, что в ходе встречи с Путиным Артюхов в связи с истечением срока своих полномочий рассказал главе государства о намерении выставить свою кандидатуру на грядущих выборах.

«Президент поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов», — рассказал Песков.

В феврале сообщалось, что Артюхов прибыл в Волноваху, над которой ЯНАО взял шефство, и проверил ход восстановительных работ.