Путин поддержал намерение губернатора ЯНАО Артюхова вновь баллотироваться на выборах
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Отмечается, что в ходе встречи с Путиным Артюхов в связи с истечением срока своих полномочий рассказал главе государства о намерении выставить свою кандидатуру на грядущих выборах.
«Президент поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов», — рассказал Песков.
В феврале сообщалось, что Артюхов прибыл в Волноваху, над которой ЯНАО взял шефство, и проверил ход восстановительных работ.