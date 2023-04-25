Путин поддержал намерение губернатора ЯНАО Артюхова вновь баллотироваться на выборах

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Российский президент Владимир Путин поддержал намерение губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова вновь баллотироваться на выборах главы региона.
Путин поддержал намерение губернатора ЯНАО Артюхова вновь баллотироваться на выборах
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Отмечается, что в ходе встречи с Путиным Артюхов в связи с истечением срока своих полномочий рассказал главе государства о намерении выставить свою кандидатуру на грядущих выборах.

«Президент поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов», — рассказал Песков.

В феврале сообщалось, что Артюхов прибыл в Волноваху, над которой ЯНАО взял шефство, и проверил ход восстановительных работ.

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