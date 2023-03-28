Азаров сообщил Путину о намерении баллотироваться на пост главы Самарской области
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«Азаров проинформировал главу государства о том, что с учётом масштабных задач, стоящих перед Самарской областью, и в связи с истечением в этом году срока пребывания на посту губернатора, намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах», — цитирует Пескова РИА Новости.
Он уточнил, что «президент пожелал успехов Азарову».
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что планирует принять участие в выборах главы региона.