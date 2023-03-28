Азаров сообщил Путину о намерении баллотироваться на пост главы Самарской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинформировал российского лидера Владимира Путина о намерении баллотироваться на пост главы региона в 2023 году.

«Азаров проинформировал главу государства о том, что с учётом масштабных задач, стоящих перед Самарской областью, и в связи с истечением в этом году срока пребывания на посту губернатора, намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он уточнил, что «президент пожелал успехов Азарову».

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что планирует принять участие в выборах главы региона.