Путин пожелал успехов Моору на предстоящих в сентябре выборах главы Тюменской области
Об этом Путин сказал в ходе встречи с Моором.
Он отметил, что необходимо «идти к людям» и выявлять проблемные зоны, над которыми ещё необходимо работать.
«У вас в целом всё получается. Хочу пожелать вам успехов», — сказал президент.
Путин выразил надежду, что люди оценят работу Моора, которой сам он дал «вполне удовлетворительную, хорошую» оценку.
Ранее президент России поддержал намерение губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского участвовать в выборах главы региона.