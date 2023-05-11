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Путин пожелал успехов Моору на предстоящих в сентябре выборах главы Тюменской области

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Российский президент Владимир Путин пожелал успехов губернатору Тюменской области Александру Моору на предстоящих в сентябре выборах главы региона.

Об этом Путин сказал в ходе встречи с Моором.

Он отметил, что необходимо «идти к людям» и выявлять проблемные зоны, над которыми ещё необходимо работать. 

«У вас в целом всё получается. Хочу пожелать вам успехов», — сказал президент.

Путин выразил надежду, что люди оценят работу Моора, которой сам он дал «вполне удовлетворительную, хорошую» оценку.

Ранее президент России поддержал намерение губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского участвовать в выборах главы региона.

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