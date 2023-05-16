В Ставропольском крае 39 педагогов прошли отбор по программе «Земский учитель»

В Ставропольском крае 39 педагогов прошли конкурсный отбор по федеральной программе «Земский учитель», заявила и. о. министра образования региона Ольга Чубова.

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«Им будет выплачен единовременно один миллион рублей, и они должны будут проработать в наших школах не менее пяти лет. На данный конкурс подавали документы педагоги до 55 лет, которые имеют соответствующее образование и квалификацию», — сказала Чубова.

Программа действует в регионе с 2020 года.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области повысят зарплаты педагогам.