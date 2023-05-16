В Ставропольском крае 39 педагогов прошли отбор по программе «Земский учитель»
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Об этом сообщает «СвоёТВ».
«Им будет выплачен единовременно один миллион рублей, и они должны будут проработать в наших школах не менее пяти лет. На данный конкурс подавали документы педагоги до 55 лет, которые имеют соответствующее образование и квалификацию», — сказала Чубова.
Программа действует в регионе с 2020 года.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области повысят зарплаты педагогам.