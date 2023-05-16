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В Ставропольском крае 39 педагогов прошли отбор по программе «Земский учитель»

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В Ставропольском крае 39 педагогов прошли конкурсный отбор по федеральной программе «Земский учитель», заявила и. о. министра образования региона Ольга Чубова.
В Ставропольском крае 39 педагогов прошли отбор по программе «Земский учитель»
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«Им будет выплачен единовременно один миллион рублей, и они должны будут проработать в наших школах не менее пяти лет. На данный конкурс подавали документы педагоги до 55 лет, которые имеют соответствующее образование и квалификацию», — сказала Чубова.

Программа действует в регионе с 2020 года.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области повысят зарплаты педагогам.

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