Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мишустин поручил особо контролировать ситуацию с защитой от инфекций в новых регионах

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой поставить на особый контроль ситуацию с защитой от инфекций в новых российских регионах.

Он отметил, что на сегодняшний день перед Роспотребнадзором стоит ряд задач, поскольку на новых территориях необходимо осуществлять защиту от инфекций и другие функции ведомства.

«Держите тоже на особом контроле», — приводит ТАСС слова Мишустина в ходе рабочей встречи с Поповой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все меры социально-экономического развития в новых регионах будут выполнены, все ресурсы для этого есть.

Также Путин заявил, что восстановительные работы в новых регионах России ведутся высокими темпами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить