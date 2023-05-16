Мишустин поручил особо контролировать ситуацию с защитой от инфекций в новых регионах
Он отметил, что на сегодняшний день перед Роспотребнадзором стоит ряд задач, поскольку на новых территориях необходимо осуществлять защиту от инфекций и другие функции ведомства.
«Держите тоже на особом контроле», — приводит ТАСС слова Мишустина в ходе рабочей встречи с Поповой.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все меры социально-экономического развития в новых регионах будут выполнены, все ресурсы для этого есть.
Также Путин заявил, что восстановительные работы в новых регионах России ведутся высокими темпами.