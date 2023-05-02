Путин: все меры социально-экономического развития в новых регионах будут выполнены

Президент России Владимир Путин заявил, что все меры социально-экономического развития в новых регионах будут выполнены, все ресурсы для этого есть.

«Важно предельно чётко обозначить, какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы (социально-экономического развития. — RT), чтобы люди видели перспективы», — сказал он на церемонии запуска трамвайного движения в Мариуполе.

Путин выразил уверенность, что общими усилиями всё намеченное будет выполнено.

«Необходимые для этого ресурсы, опыт и компетенции у нас есть», — подчеркнул российский лидер.

Также Путин заявил, что восстановительные работы в новых регионах России ведутся высокими темпами.