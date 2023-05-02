Путин: восстановительные работы в новых регионах идут высокими темпами

Восстановительные работы в новых регионах России ведутся высокими темпами.

Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

«Благодарю за напряжённый труд строителей, инженеров, специалистов разных профессий, которые задействованы в восстановительных работах. Знаю, что они ведутся в высоком темпе и уже есть зримые результаты», — заявил он.

При этом Путин отметил, что предстоит ещё многое сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности и восстановления, благоустройства ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее правительство России утвердило программу развития новых российских регионов.

В рамках её выполнения планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное — для благосостояния граждан и защиты их прав.