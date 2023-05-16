Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Сенатор Джабаров: Совфед может рассмотреть закон о денонсации ДОВСЕ 24 мая

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) 24 мая.
Сенатор Джабаров: Совфед может рассмотреть закон о денонсации ДОВСЕ 24 мая
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости

«Если документы по ДОВСЕ поступят в Совет Федерации, я думаю, в понедельник (22 мая) мы примем решение на заседании комитета, 24 мая обсудим на заседании палаты», — сказал Джабаров. 

Ранее депутаты Государственной думы России приняли закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT заявил, комментируя денонсацию ДОВСЕ, что ситуация коренным образом изменилась.

10 мая стало известно, что российский президент Владимир Путин назначил замглавы российского МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией ДОВСЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить