Сенатор Джабаров: Совфед может рассмотреть закон о денонсации ДОВСЕ 24 мая

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Совет Федерации может рассмотреть закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) 24 мая.

Его слова приводит РИА Новости.

«Если документы по ДОВСЕ поступят в Совет Федерации, я думаю, в понедельник (22 мая) мы примем решение на заседании комитета, 24 мая обсудим на заседании палаты», — сказал Джабаров.

Ранее депутаты Государственной думы России приняли закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT заявил, комментируя денонсацию ДОВСЕ, что ситуация коренным образом изменилась.

10 мая стало известно, что российский президент Владимир Путин назначил замглавы российского МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией ДОВСЕ.