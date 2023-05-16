Минкультуры: икону «Троица» 4 июня выставят в храме Христа Спасителя в Москве

Минкультуры России сообщило, что икону «Троица» выставят в храме Христа Спасителя в Москве 4 июня по случаю праздника Святой Троицы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что после этого запланирована плановая реставрация иконы, после чего её переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что просил доставить икону «Троица» Андрея Рублёва в храм Христа Спасителя в Москве 4 июня.

15 мая икону «Троица» передали Русской православной церкви.

В Кремле сообщили, что решение о передаче церкви иконы Андрея Рублёва было согласовано с президентом России Владимиром Путиным.