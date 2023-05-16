Патриарх Кирилл рассказал, что просил доставить «Троицу» в храм Христа Спасителя 4 июня
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Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.
Предстоятель церкви отметил, что в этом году праздник Троицы приходится на 4 июня.
По его словам, учитывая особую историко-культурную ценность иконы Рублёва, он просил в этом году организовать её принесение на праздник Святой Троицы из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя с пребыванием иконы в этом храме в течение двух недель, чтобы обеспечить возможность доступа к ней широкому кругу верующих.
Патриарх рассказал, что у него состоялся соответствующий разговор с президентом России Владимиром Путиным. Перед этим разговором предстоятель РПЦ передал обращение касательно иконы руководителю администрации президента Антону Вайно.
После этого 15 мая икону «Троица» передали Русской православной церкви.
В Кремле сообщили, что решение о передаче церкви иконы Андрея Рублёва было согласовано с президентом России.