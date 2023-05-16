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Исследование: выпускники подарят учителям цветы и фруктовые корзины

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Согласно новому исследованию, самым популярным подарком учителям от выпускников станет букет цветов. За месяц продажи выросли почти на 80%.
Исследование: выпускники подарят учителям цветы и фруктовые корзины
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков «Авито».

Почти в три раза чаще стали заказывать наборы мясных и сырных деликатесов. Учителям дарят корзины с тропическими фруктами, мёдом и чаем, а также шоколадом.

В число популярных подарков попали и крафтовые свечи. Весной их продажи выросли на 60%.

Кроме того, продажи пледов в апреле выросли на 53%.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.

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