Исследование: выпускники подарят учителям цветы и фруктовые корзины

Согласно новому исследованию, самым популярным подарком учителям от выпускников станет букет цветов. За месяц продажи выросли почти на 80%.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков «Авито».

Почти в три раза чаще стали заказывать наборы мясных и сырных деликатесов. Учителям дарят корзины с тропическими фруктами, мёдом и чаем, а также шоколадом.

В число популярных подарков попали и крафтовые свечи. Весной их продажи выросли на 60%.

Кроме того, продажи пледов в апреле выросли на 53%.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.