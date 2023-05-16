Исследование: выпускники подарят учителям цветы и фруктовые корзины
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков «Авито».
Почти в три раза чаще стали заказывать наборы мясных и сырных деликатесов. Учителям дарят корзины с тропическими фруктами, мёдом и чаем, а также шоколадом.
В число популярных подарков попали и крафтовые свечи. Весной их продажи выросли на 60%.
Кроме того, продажи пледов в апреле выросли на 53%.
Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.