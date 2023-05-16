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Собянин: павильоны «Здоровая Москва» вновь открываются в парках столицы

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Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городе вновь открываются павильоны «Здоровая Москва».
Собянин: павильоны «Здоровая Москва» вновь открываются в парках столицы

«Благодаря обследованиям в павильонах «Здоровой Москвы» на ранних стадиях было выявлено множество различных заболеваний: от нарушений в работе сердца до онкологии», — цитирует Собянина НСН со ссылкой на его личный блог.

Проект стартовал в 2019 году. За это время проверить своё здоровье смогли более 1 млн жителей города.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области рассказали о ходе работ по возведению центра общей врачебной практики в деревне Судниково под Волоколамском.

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