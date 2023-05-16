Дерматолог Саперова посоветовала носить одежду из хлопка при раздражении кожи в жару
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При раздражении на теле, вызванном усиленным потоотделением, нужно подобрать одежду из хлопка, льна или шёлка, уточнила специалист в разговоре с РИАМО.
По её словам, также стоит регулярно пользоваться антиперсперантами, использовать специальные средства для предотвращения высыпаний и увлажняющие крема, чтобы не допустить сухость и шелушение.
Кроме того Саперова посоветовала в жару регулярно принимать душ, особенно после физических упражнений.
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