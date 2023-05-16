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Психотерапевт Кумов посоветовал усваивать полезные привычки постепенно

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Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Михаил Кумов посоветовал тем, кто хотел бы выработать полезные привычки, начинать с малого.
Психотерапевт Кумов посоветовал усваивать полезные привычки постепенно
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Запишите свои новые привычки и следите за их выполнением. Например, можно использовать интернет-приложения для отслеживания привычек», — сказал он в беседе с РИАМО.

По его словам, начинать стоит с небольших шагов. Например, тренировки у тех, кто решил заняться спортом, не должны длиться более 10—15 минут в день.

Вместе с тем Кумов посоветовал найти единомышленников и награждать себя за выполнение поставленных задач, к примеру купить что-то приятное или сходить в кино.

Ранее психолог, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья кандидат психологических наук Илья Плужников в беседе с ФАН поделился советами, как избежать срывов при соблюдении диеты.

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