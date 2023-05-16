Депутат Ивлев назвал Зеленского лжецом на фоне его заявлений о плохом состоянии дел в Крыму
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«Он лжец. Мы только что вернулись из Крыма — все поезда заполнены отдыхающими. По поводу автомобильного транспорта: с каждой стороны крымского моста установлено по 35 пунктов пропуска, чтобы не было очередей при досмотре. В магазинах полно товаров, работают больницы, школы, институты», — подчеркнул депутат.
Ранее экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал заявление Зеленского в интервью итальянским СМИ о якобы плохом состоянии экономики Крыма оторванным от реальности.
В свою очередь, сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал слова украинского лидера возмутительной ложью.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.