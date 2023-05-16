Сенатор Цеков назвал заявления Зеленского о состоянии дел в Крыму возмутительной ложью

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал заявления украинского президента Владимира Зеленского о плохом состоянии дел в Крыму возмутительной ложью.

«По всем пунктам его заявление — возмутительная ложь», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что западные журналисты могут посетить Крым и лично удостовериться в обмане Зеленского.

Ранее экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал заявление Зеленского о плохом состоянии дел в Крыму оторванным от реальности.

Немецкий журналист Иоахим Вебер раскритиковал заявление Зеленского о готовности к миру только на своих условиях.