Сенатор Цеков назвал заявления Зеленского о состоянии дел в Крыму возмутительной ложью
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«По всем пунктам его заявление — возмутительная ложь», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что западные журналисты могут посетить Крым и лично удостовериться в обмане Зеленского.
Ранее экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал заявление Зеленского о плохом состоянии дел в Крыму оторванным от реальности.
Немецкий журналист Иоахим Вебер раскритиковал заявление Зеленского о готовности к миру только на своих условиях.