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Сенатор Цеков назвал заявления Зеленского о состоянии дел в Крыму возмутительной ложью

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Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал заявления украинского президента Владимира Зеленского о плохом состоянии дел в Крыму возмутительной ложью.
Сенатор Цеков назвал заявления Зеленского о состоянии дел в Крыму возмутительной ложью
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

«По всем пунктам его заявление — возмутительная ложь», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что западные журналисты могут посетить Крым и лично удостовериться в обмане Зеленского.

Ранее экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал заявление Зеленского о плохом состоянии дел в Крыму оторванным от реальности.

Немецкий журналист Иоахим Вебер раскритиковал заявление Зеленского о готовности к миру только на своих условиях.

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