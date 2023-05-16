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Экс-депутат бундестага ФРГ Гердт назвал слова Зеленского о Крыме оторванными от реальности

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Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал заявление украинского президента Владимира Зеленского о плохом состоянии дел в Крыму оторванным от реальности.
Экс-депутат бундестага ФРГ Гердт назвал слова Зеленского о Крыме оторванными от реальности
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Таким образом Гердт  прокомментировал слова Зеленского в интервью итальянским СМИ о якобы плохом состоянии экономики Крыма.

«Заявление Зеленского оторвано от реальности. Достаточно взять статистику — и будет понятно, сколько вложено в Крым и построено за последние девять лет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее немецкий журналист Иоахим Вебер раскритиковал заявление Зеленского о готовности к миру только на своих условиях.

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