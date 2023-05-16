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Кабмин выделит более 930 млн рублей на поддержку в сфере ЖКХ на Северном Кавказе

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Правительство России выделит более 930 млн рублей на поддержку региональных программ в сфере энергетики и ЖКХ в регионах Северного Кавказа.
Кабмин выделит более 930 млн рублей на поддержку в сфере ЖКХ на Северном Кавказе
  • РИА Новости

Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В трёх пилотных регионах Северного Кавказа — Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии — реализуются меры по стабилизации экономического состояния коммунальной отрасли... На эти цели будет выделено более 930 млн рублей», — говорится в сообщении.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства России.

Ранее правительство России увеличило тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС с 1 мая на 6,3%.

Также депутат Госдумы Светлана Разворотнева рассказала о принципах экономии на оплате ЖКУ.

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