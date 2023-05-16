Кабмин выделит более 930 млн рублей на поддержку в сфере ЖКХ на Северном Кавказе
- РИА Новости
Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
«В трёх пилотных регионах Северного Кавказа — Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии — реализуются меры по стабилизации экономического состояния коммунальной отрасли... На эти цели будет выделено более 930 млн рублей», — говорится в сообщении.
Средства будут выделены из резервного фонда правительства России.
Ранее правительство России увеличило тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС с 1 мая на 6,3%.
Также депутат Госдумы Светлана Разворотнева рассказала о принципах экономии на оплате ЖКУ.