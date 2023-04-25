Депутат Разворотнева рассказала о принципах экономии на оплате ЖКУ

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что для экономии на оплате ЖКУ можно отказаться от неиспользуемых услуг.

«Если человек не пользуется радиоточкой, её можно отключить. Нужно написать заявление в центре госуслуг «Мои документы». Чуть труднее, но возможно отказаться от коллективной телеантенны, написав заявление оператору, который предоставляет услуги», — рассказала она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, правильно выключать электроприборы из розеток, когда они не работают, поскольку устройства всё равно потребляют энергию.

Также рекомендуется купить приборы повышенного класса энергоэффективности.

«Если свет в квартире не нужен, его следует выключать, или лучше поставить датчики движения, чтобы он включался и выключался автоматически», — считает Разворотнева.

Она добавила, что «ночью электроэнергия дешевле, можно стирать, мыть посуду».

«Надо просто написать заявление в энергосбытовую компанию, и они установят тот счётчик, который вас устраивает», — сказала депутат.

Ранее Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.