Депутат Разворотнева рассказала о принципах экономии на оплате ЖКУ
- РИА Новости
«Если человек не пользуется радиоточкой, её можно отключить. Нужно написать заявление в центре госуслуг «Мои документы». Чуть труднее, но возможно отказаться от коллективной телеантенны, написав заявление оператору, который предоставляет услуги», — рассказала она в беседе с «Москвой 24».
По её словам, правильно выключать электроприборы из розеток, когда они не работают, поскольку устройства всё равно потребляют энергию.
Также рекомендуется купить приборы повышенного класса энергоэффективности.
«Если свет в квартире не нужен, его следует выключать, или лучше поставить датчики движения, чтобы он включался и выключался автоматически», — считает Разворотнева.
Она добавила, что «ночью электроэнергия дешевле, можно стирать, мыть посуду».
«Надо просто написать заявление в энергосбытовую компанию, и они установят тот счётчик, который вас устраивает», — сказала депутат.
Ранее Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.