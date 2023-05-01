Правительство России увеличило тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС с 1 мая на 6,3%

Правительство России распорядилось с 1 мая увеличить на 6,3% тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС).

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что соответствующие тарифы будут действовать до 31 декабря 2023 года.

Передачу электроэнергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети осуществляют «Россети».

Как заявили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), изменение тарифа связано с реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе.

При этом в ФАС подчеркнули, что граждан это изменение не затронет.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с «Москвой 24» заявила, что для экономии на оплате ЖКУ можно отказаться от неиспользуемых услуг.

По её словам, нужно выключать электроприборы из розеток, когда они не работают, поскольку устройства всё равно потребляют энергию.

Также рекомендуется купить приборы повышенного класса энергоэффективности.