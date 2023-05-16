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В «Союзе отцов» назвали интересной идею открыть комнаты для детей студентов

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Анастасия Белоусова
Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT прокомментировал идею уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец создать детские комнаты при учебных заведениях, чтобы поддержать студентов, ставших родителями в период обучения.
В «Союзе отцов» назвали интересной идею открыть комнаты для детей студентов
  • Gettyimages.ru
  • © rudi_suardi

«Интересное предложение. Такие комнаты будут поддержкой для молодой семьи, особенно если оба родителя — студенты, а они не имеют бабушек и дедушек рядом», — подчеркнул он.

По мнению Солёнова, необходимо также подумать над субсидированием, чтобы «оплачивать услуги тех, кто помогает нянчиться с детьми студентов».

Ранее в России предложили открыть комнаты для детей студентов при учебных заведениях.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил о важности проекта, подготовленного к внесению в Госдуму, которым предлагается выплачивать стипендию не ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ) студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажёрам, обучающимся очно.

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