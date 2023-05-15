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Вице-спикер Госдумы Чернышов заявил о важности проекта о размере стипендий не ниже МРОТ

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Анастасия Белоусова
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов прокомментировал в беседе с RT подготовленный к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагается выплачивать стипендию не ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ) студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажёрам, обучающимся очно.
Вице-спикер Госдумы Чернышов заявил о важности проекта о размере стипендий не ниже МРОТ
  • РИА Новости

Ранее агентство ТАСС сообщило, что ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму законопроект, которым предлагается выплачивать стипендию не ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ) студентам, аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажёрам, обучающимся очно. 

По мнению Чернышова, этот проект можно расценить как ответ на те вызовы, которые стоят сегодня перед студенчеством.

«Мы должны сегодня поддержать нашу молодёжь. Мы видим, что ситуация с рынком труда меняется, система образования меняется, поэтому нам нужны специалисты, которые будут работать в техническом направлении, которые будут работать на заводах, на фабриках, которые будут работать на развитие нашей страны», — рассказал он.

Парламентарий также подчеркнул, что достойная стипендия является одним из главных приоритетов законотворческой деятельности ЛДПР.

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