В Госдуме предложили предоставить арендующим жильё студентам скидку на оплату услуг ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить 50%-ную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг студентам, вынужденным снимать жильё. Копия обращения на имя главы Минтруда Антона Котякова имеется в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что одной из основных проблем, с которой сталкиваются иногородние учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений, является поиск места жительства на время учёбы.

В соответствии с законодательством нуждающимся в жилых помещениях предоставляются места в общежитиях, но при наличии соответствующего жилого фонда у образовательных организаций.

При отсутствии мест студенты и их родители вынуждены тратить значительные средства на аренду жилья, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50%-ной скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в жилье, арендуемом лицами, проходящими очное обучение по программам среднего профессионального и высшего образования и не имеющим возможности проживать в общежитии образовательной организации», — говорится в обращении.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о трёхлетней отработке студентами-бюджетниками.