В Госдуме предложили предоставить арендующим жильё студентам скидку на оплату услуг ЖКХ
- РИА Новости
В обращении законодатель отметил, что одной из основных проблем, с которой сталкиваются иногородние учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений, является поиск места жительства на время учёбы.
В соответствии с законодательством нуждающимся в жилых помещениях предоставляются места в общежитиях, но при наличии соответствующего жилого фонда у образовательных организаций.
При отсутствии мест студенты и их родители вынуждены тратить значительные средства на аренду жилья, заметил парламентарий.
«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50%-ной скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в жилье, арендуемом лицами, проходящими очное обучение по программам среднего профессионального и высшего образования и не имеющим возможности проживать в общежитии образовательной организации», — говорится в обращении.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о трёхлетней отработке студентами-бюджетниками.