В России окрошка за год выросла в цене на 3%

Согласно данным «Платформы ОФД», средний чек на продукты для квасной окрошки в России вырос за год на 3% и составил почти 900 рублей.

Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что редис в среднем подорожал на 28%, огурцы — на 25%, квас и зелёный лук — на 6 и 5% соответственно, сметана и варёная колбаса — на 1%.

При этом цены на картофель, укроп и яйца снизились на 33, 21 и 7% соответственно.

Средний чек на окрошку в Москве вырос на 6% и составил почти 850 рублей, в Петербурге — на 11%, почти до 950 рублей.

Ранее НСН сообщала, что валовой региональный продукт Москвы вырос на 10,7% за год.