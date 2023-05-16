Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В России окрошка за год выросла в цене на 3%

Короткая ссылка
Согласно данным «Платформы ОФД», средний чек на продукты для квасной окрошки в России вырос за год на 3% и составил почти 900 рублей.
В России окрошка за год выросла в цене на 3%
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что редис в среднем подорожал на 28%, огурцы — на 25%, квас и зелёный лук — на 6 и 5% соответственно, сметана и варёная колбаса — на 1%.

При этом цены на картофель, укроп и яйца снизились на 33, 21 и 7% соответственно.

Средний чек на окрошку в Москве вырос на 6% и составил почти 850 рублей, в Петербурге — на 11%, почти до 950 рублей.

Ранее НСН сообщала, что валовой региональный продукт Москвы вырос на 10,7% за год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить