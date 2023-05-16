АО «Ремдизель»: новый бронеавтомобиль «Феникс» впервые покажут на форуме «Армия-2023»

Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949», получивший название «Феникс», покажут на форуме «Армия-2023».

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу разработчика, АО «Ремдизель».

Отмечается, что выставка пройдёт с 14 по 20 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

«Планируем впервые представить полностью импортозамещённую версию бронеавтомобиля «Тайфун-К53949», получившую имя «Феникс», — сказано в материале.

Уточняется, что корпус новой модификации машины адаптирован к серийному шасси. Это позволило снизить её стоимость и увеличить темпы производства.

9 мая стало известно, что новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» приняли участие в параде в честь Дня Победы в Москве.

Они выехали на площадь вслед за танками Т-34.

12 мая Министерство обороны России показало кадры штурма российскими бойцами опорного пункта украинской армии в районе населённого пункта Спорное, расположенного недалеко от Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике.