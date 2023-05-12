Минобороны показало кадры штурма российскими бойцами опорного пункта ВСУ в районе Спорного

Министерство обороны России показало кадры штурма российскими бойцами опорного пункта украинской армии в районе населённого пункта Спорное, расположенного недалеко от Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике.

По информации министерства, бронегруппы, состоящие из танков Т-90, Т-80, Т-72Б3 и БМП-2, оказывали поддержку штурмовикам группировки российских войск «Юг».

При этом с помощью беспилотников в режиме реального времени корректировался огонь.

Отмечается, что российские военные захватили ротный опорный пункт ВСУ, ликвидировав несколько десятков военных ВСУ, пулемётные доты, а также подходящие группы подкрепления.

Ранее Минобороны сообщило, что российские ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР.