ФНС не подтверждает приостановку операций по счетам организаций, связанных с Юдашкиным
- РИА Новости
- © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, текст сообщения приводит РИА Новости.
Ранее появилась информация, что ФНС приостановила операции по счетам Дома моды Юдашкина.
2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.
Позднее президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким модельера Валентина Юдашкина.