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ФНС не подтверждает приостановку операций по счетам организаций, связанных с Юдашкиным

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России не подтверждает приостановку операций по счетам действующих организаций, связанных с российским модельером Валентином Юдашкиным.
ФНС не подтверждает приостановку операций по счетам организаций, связанных с Юдашкиным
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, текст сообщения приводит РИА Новости.

Ранее появилась информация, что ФНС приостановила операции по счетам Дома моды Юдашкина.

2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.

Позднее президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким модельера Валентина Юдашкина.

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