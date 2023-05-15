ФНС не подтверждает приостановку операций по счетам организаций, связанных с Юдашкиным

Федеральная налоговая служба (ФНС) России не подтверждает приостановку операций по счетам действующих организаций, связанных с российским модельером Валентином Юдашкиным.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, текст сообщения приводит РИА Новости.

Ранее появилась информация, что ФНС приостановила операции по счетам Дома моды Юдашкина.

2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.

Позднее президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким модельера Валентина Юдашкина.