Умер модельер Валентин Юдашкин

Умер российский художник-модельер Валентин Юдашкин.

Об этом сообщает Первый канал со ссылкой на супругу Юдашкина.

«Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звёзды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о смерти модельера Вячеслава Зайцева в возрасте 85 лет.

Депутат и первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT назвала Зайцева «очень знаковой фигурой» в истории русской моды.