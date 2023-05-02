Умер модельер Валентин Юдашкин
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Об этом сообщает Первый канал со ссылкой на супругу Юдашкина.
«Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звёзды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о смерти модельера Вячеслава Зайцева в возрасте 85 лет.
Депутат и первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT назвала Зайцева «очень знаковой фигурой» в истории русской моды.