Путин выразил соболезнования родным и близким модельера Валентина Юдашкина
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Валентина Абрамовича Юдашкина», — отметил российский лидер.
Вместе с этим Путин назвал Юдашкина блестящим профессионалом, обаятельным человеком, талантливым художником и настоящим творцом.
«Валентин Абрамович всегда был полон новых, интересных идей и замыслов», — добавил он.
Ранее модельер Маша Цигаль в беседе с «Москвой 24» отметила, что у неё остались только приятные воспоминания о Юдашкине.
2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.