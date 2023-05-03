Путин выразил соболезнования родным и близким модельера Валентина Юдашкина

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким модельера Валентина Юдашкина.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Валентина Абрамовича Юдашкина», — отметил российский лидер.

Вместе с этим Путин назвал Юдашкина блестящим профессионалом, обаятельным человеком, талантливым художником и настоящим творцом.

«Валентин Абрамович всегда был полон новых, интересных идей и замыслов», — добавил он.

Ранее модельер Маша Цигаль в беседе с «Москвой 24» отметила, что у неё остались только приятные воспоминания о Юдашкине.

2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.