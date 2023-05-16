В Москве после капремонта открылись ещё две поликлиники

В Печатниках и Зеленограде после капитального ремонта открылись две поликлиники, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Обновляем поликлиники столицы по новому московскому стандарту — всего по программе капремонта приведём в порядок больше 200 зданий. 82 из них уже открыли», — сказал мэр.

По его словам, к приёму пациентов готовы филиал №1 поликлиники №109 и поликлиническое отделение №5 городской клинической больницы имени Кончаловского.

В отремонтированных зданиях заменены инженерные системы, выполнена перепланировка, установлено новое оборудование.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области рассказали о ходе работ по возведению центра общей врачебной практики в деревне Судниково под Волоколамском.