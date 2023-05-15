В пресс-службе заявили, что состояние Прилепина после покушения остаётся стабильным
- РИА Новости
«Состояние Захара Прилепина стабильное», — приводит РИА Новости заявление.
В пресс-службе подчеркнули, что врачи в Нижегородской области проводят весь комплекс лечебных мероприятий, а также консультируются с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения.
6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижегородской области.
В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.
В пресс-службе подчеркнули, что Прилепину может понадобиться ещё одна операция.