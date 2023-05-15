В пресс-службе заявили, что состояние Прилепина после покушения остаётся стабильным

Состояние здоровья сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина после покушения остаётся стабильным. Об этом сообщили в пресс-службе писателя.

«Состояние Захара Прилепина стабильное», — приводит РИА Новости заявление.

В пресс-службе подчеркнули, что врачи в Нижегородской области проводят весь комплекс лечебных мероприятий, а также консультируются с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения.

6 мая стало известно, что автомобиль Прилепина взорван в Нижегородской области.

В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

В пресс-службе подчеркнули, что Прилепину может понадобиться ещё одна операция.