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Мантуров: в России планируют повысить таможенные пошлины для защиты местных производителей

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В России планируют повысить таможенные пошлины по ряду позиций для обеспечения тарифной защиты местных производителей готовой продукции. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Мантуров: в России планируют повысить таможенные пошлины для защиты местных производителей
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что власти отошли от практики «пакетного» принятия решений об обнулении пошлин и движутся в сторону повышения таможенного тарифа.

«(Это. — RT) позволит предоставить нашим производителям продукции высокого передела максимальную тарифную защиту по тем категориям, где освоено собственное производство», — приводит ТАСС слова Мантурова.

Ранее Мантуров заявил о намерении России в этом году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить её до 70%.

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