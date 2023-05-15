Мантуров: в России планируют повысить таможенные пошлины для защиты местных производителей
- РИА Новости
Он подчеркнул, что власти отошли от практики «пакетного» принятия решений об обнулении пошлин и движутся в сторону повышения таможенного тарифа.
«(Это. — RT) позволит предоставить нашим производителям продукции высокого передела максимальную тарифную защиту по тем категориям, где освоено собственное производство», — приводит ТАСС слова Мантурова.
Ранее Мантуров заявил о намерении России в этом году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить её до 70%.