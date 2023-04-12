Мантуров: Россия намерена удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил о намерении России в этом году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить её до 70%.

Соответствующее заявление он сделал на правительственном часе в Совете Федерации.

«Стратегический акцент делаем на преодолении зависимости от иностранных технологий по всей цепочке создания электронной продукции», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в прошлом году Россией был освоен выпуск более тысячи продуктов электроники.

«В абсолютном объёме этого ещё, конечно, недостаточно. Но ставим задачу к 2030 году нарастить своё присутствие до 70%», — добавил министр.

Ранее «Агентство Бизнес Новостей» сообщало, что в Подмосковье запустят более 100 импортозамещающих предприятий.