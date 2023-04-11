Производство одежды в Москве выросло в 2,3 раза в январе — феврале

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в городе нарастили темпы производства одежды и обуви.
Производство одежды в Москве выросло в 2,3 раза в январе — феврале
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  • © Oleh_Slobodeniuk

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«За первые два месяца года выпуск одежды в столице увеличился в 2,3 раза, а обуви — на 66,3% по сравнению с январём — февралём прошлого года», — сказал Ефимов.

Он напомнил, что в лёгкой промышленности столицы работают более 200 компаний.

«Они активно занимают освободившиеся ниши и удовлетворяют растущий спрос на свои изделия», — отметил Ефимов.

Ранее «Агентство Бизнес Новостей» сообщало, что в Подмосковье запустят более 100 импортозамещающих предприятий.

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