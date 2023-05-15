Следствие запросило меру пресечения в виде запрета определённых действий мужу Блиновской
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
15 мая СК России предъявил обвинение супругу Елены Блиновской.
По данным следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса и для этого привлекла своего супруга и других неустановленных лиц.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее сообщил, что Блиновская в рамках уголовного дела выплатила только 10 млн рублей из более чем 918 млн рублей неуплаченных налогов.