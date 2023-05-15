Завершена регистрация на новый сезон конкурса «Лидеры России»

На участие в новом сезоне конкурса «Лидеры России» поступило около 160 тыс. заявок. Приём продолжался с 4 апреля до 14 мая.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«За пять сезонов конкурса принято более 1 млн регистраций из России и 150 государств мира. Это серьёзное прибавление в команде сильных, мотивированных лидеров, высококлассных профессионалов», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он выразил уверенность, что пятый сезон раскроет новых руководителей, которые не побоялись взяться за важную работу.

По процентному соотношению участников федеральные округа России распределились следующим образом: Центральный (36%), Приволжский (17%), Северо-Западный (13%), Сибирский (10%), Уральский (9%), Южный (8%), Дальневосточный (4%) и Северо-Кавказский (3%).

Участниками нового сезона кадрового конкурса «Лидеры России» по итогам первого месяца заявочной кампании стали 100 тыс. человек из всех регионов России и 79 стран мира.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в этом сезоне организаторы добавили новый региональный этап, в котором каждый из 89 российских субъектов предложит конкурсантам в командах решить актуальную проблему региона.