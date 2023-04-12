Заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» подали более 40 тысяч человек

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Заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» подали более 40 тыс. человек. Регистрация началась во вторник, 4 апреля.
Заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» подали более 40 тысяч человек
  • РИА Новости

«Активно участвуют жители новых субъектов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, более 65% конкурсантов — опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, ещё 20% — участники в возрасте от 31 до 35 лет.

Как пишут «Известия», в этом сезоне организаторы добавили новый региональный этап, в котором каждый из 89 российских субъектов предложит конкурсантам в командах решить актуальную проблему региона.

Ранее стало известно, что суперфиналиста конкурса «Лидеры России» Михаила Слободинского назначили управляющим партнёром соцсети TenChat. Также сообщалось, что ещё один суперфиналист Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.

Как сообщалось, в России также запустили образовательный онлайн-марафон #ЛидерыМеняютМир. Он стартовал в преддверии нового сезона конкурса «Лидеры России».

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