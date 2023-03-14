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Суперфиналист «Лидеров России» Слободинский назначен управляющим партнёром TenChat

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Суперфиналист конкурса «Лидеры России» Михаил Слободинский назначен управляющим партнёром соцсети TenChat.
Суперфиналист «Лидеров России» Слободинский назначен управляющим партнёром TenChat
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«В планах команды — стать единым окном для общения профессионалов: от госслужащих и учёных до самозанятых специалистов и производственников. Здесь формируется репутация людей, выстраивается карьерный рост, налаживаются партнёрства», — заявил Слободинский.

По его словам, это своеобразный деловой клуб на всю страну.

Соцсеть была разработана при поддержке Фонда «Сколково» и запущена в 2021 году.

Ранее сообщалось, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.

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