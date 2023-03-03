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Суперфиналист «Лидеров России» Фролов запустит соцсеть для владельцев собак

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Суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.
Суперфиналист «Лидеров России» Фролов запустит соцсеть для владельцев собак
  • Gettyimages.ru
  • © Rebecca Nelson

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Старт проекта должен состояться в апреле 2023 года. Продвижение начнётся с Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а затем — в остальных регионах.

«Рассчитываем, что со временем соцсеть будет закрывать 99,9% информационных потребностей владельцев собак, поможет спасти миллионы жизней четвероногих», — отметил Фролов.

Ранее президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза, эксперт международной категории (все породы собак), ветеринарный врач Владимир Уражевский рассказал ФАН, стоит ли стерилизовать домашних собак.

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