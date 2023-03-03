Суперфиналист «Лидеров России» Фролов запустит соцсеть для владельцев собак

Суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Старт проекта должен состояться в апреле 2023 года. Продвижение начнётся с Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а затем — в остальных регионах.

«Рассчитываем, что со временем соцсеть будет закрывать 99,9% информационных потребностей владельцев собак, поможет спасти миллионы жизней четвероногих», — отметил Фролов.

Ранее президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза, эксперт международной категории (все породы собак), ветеринарный врач Владимир Уражевский рассказал ФАН, стоит ли стерилизовать домашних собак.