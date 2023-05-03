Участниками конкурса «Лидеры России» уже стали 100 тысяч человек

Участниками нового сезона кадрового конкурса «Лидеры России» по итогам первого месяца заявочной кампании стали 100 тыс. человек из всех регионов России и 79 стран мира.

Как пишет РИА Новости, об этом рассказал генеральный директор организатора конкурса — АНО «Россия — страна возможностей» — Алексей Комиссаров.

Он напомнил, что подать заявку можно ещё в течение десяти дней — регистрация закроется 14 мая.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в этом сезоне организаторы добавили новый региональный этап, в котором каждый из 89 российских субъектов предложит конкурсантам в командах решить актуальную проблему региона.