Участниками конкурса «Лидеры России» уже стали 100 тысяч человек
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, об этом рассказал генеральный директор организатора конкурса — АНО «Россия — страна возможностей» — Алексей Комиссаров.
Он напомнил, что подать заявку можно ещё в течение десяти дней — регистрация закроется 14 мая.
Ранее газета «Известия» сообщила, что в этом сезоне организаторы добавили новый региональный этап, в котором каждый из 89 российских субъектов предложит конкурсантам в командах решить актуальную проблему региона.