Юрист: ответственность Блиновских может быть схожей в зависимости от распределения ролей

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Следственный комитет России предъявил обвинение супругу блогера Елены Блиновской в дроблении бизнеса.

Уточняется, что Блиновский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение от уплаты налогов), а также п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России (отмывание денежных средств в особо крупном размере).

По словам Соловьёва, наказываются данные преступления «как рублём, так и лишением свободы».

«Следствие совершенно верно определило роль мужа Блиновской по статье об уклонении от уплаты налогов — пособник. Это лицо, которое содействовало совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления или заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления», — отметил юрист.

Собеседник RT допустил, что у супругов могла быть предварительная договорённость: Блиновская зарабатывала, а муж находил схемы, как «спрятать полученный доход от налогообложения».

«Что касается итоговой оценки такого семейного подряда, то ответственность может оказаться примерно схожей в зависимости от распределения ролей. Однако по статье об уклонении от уплаты налогов ответственность Блиновской должна быть выше, так как именно она являлась получателем доходов, которые затем были сокрыты от налогообложения и частично отмыты», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что СК России предъявил обвинение супругу Елены Блиновской.

По данным следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, и для этого привлекла своего супруга и других неустановленных лиц.