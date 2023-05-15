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В ЯНАО победителям конкурса «Педагогический стартап» выделили гранты на 25 млн рублей

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В Ямало-Ненецком автономном округе 56 проектов ямальских учителей получат грантовую помощь на реализацию по итогам конкурса. Общий объём поддержки составляет 25 млн рублей.
В ЯНАО победителям конкурса «Педагогический стартап» выделили гранты на 25 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

На эти деньги, в частности, создадут пособия для обучения детей в билингвальных классах, откроют кружок по управлению беспилотниками, реализуют другие проекты.

«Педагогический стартап» впервые провели в ЯНАО в 2017 году. За это время ямальские образовательные учреждения и учителя получили 169 грантов. В 2023-м число субсидий увеличили более чем в два раза — с 24 до 56.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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