Москалькова предложила создать специальный фонд для эффективного взыскания алиментов
- РИА Новости
Об этом говорится в докладе о деятельности Москальковой за 2022 год, текст которого приводит РИА Новости.
Как подчёркивается в докладе, ряд экспертов выступают с поддержкой данной инициативы.
Отмечается, что в прошлом году количество жалоб на неуплату алиментов со стороны второго родителя на содержание ребёнка увеличилось на 26% по сравнению с показателями, зафиксированными в 2021 году.
В ноябре прошлого года председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина прокомментировала ситуацию с алиментами.