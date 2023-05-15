Москалькова предложила создать специальный фонд для эффективного взыскания алиментов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с предложением создать специальный государственный алиментный фонд с целью эффективного взыскания алиментов.

Об этом говорится в докладе о деятельности Москальковой за 2022 год, текст которого приводит РИА Новости.

Как подчёркивается в докладе, ряд экспертов выступают с поддержкой данной инициативы.

Отмечается, что в прошлом году количество жалоб на неуплату алиментов со стороны второго родителя на содержание ребёнка увеличилось на 26% по сравнению с показателями, зафиксированными в 2021 году.

В ноябре прошлого года председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина прокомментировала ситуацию с алиментами.