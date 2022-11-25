Депутат Останина: повышение процентной ставки по выплате алиментов не планируется
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«Размер алиментов зависит от дохода алиментоплательщика. Будь то отец или мать, которые обязаны выплачивать алименты по суду. Есть процент отчислений по алиментным обязательствам», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, повышение этой процентной ставки не планируется.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 57 тыс. семей с низкими доходами стали получателями пособий на детей от трёх до семи лет.