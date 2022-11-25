Депутат Останина: повышение процентной ставки по выплате алиментов не планируется

Председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина прокомментировала ситуацию с алиментами.

«Размер алиментов зависит от дохода алиментоплательщика. Будь то отец или мать, которые обязаны выплачивать алименты по суду. Есть процент отчислений по алиментным обязательствам», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, повышение этой процентной ставки не планируется.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 57 тыс. семей с низкими доходами стали получателями пособий на детей от трёх до семи лет.