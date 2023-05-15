В Москве первая психологическая лекция для выпускников школ состоится 15 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Первую лекцию проведёт Михаил Лабковский — психолог с 40-летним стажем. Ведущим мероприятия станет популярный блогер Артём Пименов.
Цель лекций — оказать психологическую поддержку выпускникам в экзаменационный период.
«Мы надеемся, что лекции дадут ребятам не только правильный настрой перед экзаменами, но и знания, которые они смогут применять в своей дальнейшей жизни, уже не связанной с экзаменами», — прокомментировала Ракова.
Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.