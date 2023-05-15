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В Москве первая психологическая лекция для выпускников школ состоится 15 мая

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что первая из четырёх психологических лекций для одиннадцатиклассников перед ЕГЭ в столице пройдёт 15 мая на площадке Известия HALL в 17:00.
В Москве первая психологическая лекция для выпускников школ состоится 15 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Первую лекцию проведёт Михаил Лабковский — психолог с 40-летним стажем. Ведущим мероприятия станет популярный блогер Артём Пименов.

Цель лекций — оказать психологическую поддержку выпускникам в экзаменационный период.

«Мы надеемся, что лекции дадут ребятам не только правильный настрой перед экзаменами, но и знания, которые они смогут применять в своей дальнейшей жизни, уже не связанной с экзаменами», — прокомментировала Ракова.

Ранее преподаватель обществознания и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анна Мусихина в беседе с ФАН заявила, что в ЕГЭ формулировки ответов не менее важны, чем их содержание.

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