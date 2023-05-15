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Депутат Бессараб поддержала предложение считать многодетными семьи с тремя и более детьми

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение Минтруда считать многодетными семьями те, где воспитываются не менее трёх несовершеннолетних детей.
Депутат Бессараб поддержала предложение считать многодетными семьи с тремя и более детьми
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По её словам, подобное предложение «вытекает из множества законодательных норм, которые уже имеются». 

«Ряд нормативно-правовых актов, например, трудовое право, предусматривает социальные гарантии для семей, имеющих трое и более несовершеннолетних детей, но они разнятся по регионам. Поэтому для определения на федеральном уровне логично то, что предлагает Минтруд», — объяснила Бессараб.

Ранее стало известно о том, что Минтруд предложил считать многодетными семьями те, где воспитываются не менее трёх несовершеннолетних детей.

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