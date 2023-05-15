Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми
- РИА Новости
Об этом заявила заместитель директора департамента демографической и семейной политики Елена Семёнова.
«Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья — это семья, которая воспитывает трёх и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам организовать психологическую помощь для студентов — детей участников спецоперации на Украине.