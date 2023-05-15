Биолог Ганушкина предупредила, что один клещ может переносить сразу несколько инфекций
- РИА Новости
«Каждый клещ несёт какую-то опасность, он может быть переносчиком многих инфекций», — сообщила она в беседе с телеканалом «Звезда».
По её словам, следует серьёзно относиться к возможным последствиям от укуса клеща, вакцинироваться, а также незамедлительно обращаться к врачу в случае контакта.
Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.