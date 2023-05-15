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Биолог Ганушкина предупредила, что один клещ может переносить сразу несколько инфекций

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Бывший ведущий научный сотрудник Первого МГМУ имени Сеченова Людмила Ганушкина предупредила, что клещи могут быть переносчиками сразу нескольких опасных для человека заболеваний.
Биолог Ганушкина предупредила, что один клещ может переносить сразу несколько инфекций
  • РИА Новости

«Каждый клещ несёт какую-то опасность, он может быть переносчиком многих инфекций», — сообщила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, следует серьёзно относиться к возможным последствиям от укуса клеща, вакцинироваться, а также незамедлительно обращаться к врачу в случае контакта.

Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.

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