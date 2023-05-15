В Тюменской области зарегистрировали 203 техногенных пожара за неделю

Сотрудники МЧС России по Тюменской области 203 раза выезжали на тушение техногенных пожаров в регионе на минувшей неделе.

Отмечается, что пятерых тюменцев экстренно эвакуировали из зон ЧС. При этом ещё одному человеку понадобилась срочная помощь спасателей, сообщает nashgorod.ru.

Вместе с тем, как передаёт сайт megatyumen.ru, к ликвидации последствий ДТП на дорогах региона пожарно-спасательные подразделения привлекали 33 раза в период с 8 по 15 мая.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что около 7 тыс. человек спасли экипажи Московского авиационного центра (МЭЦ) за 20 лет работы.