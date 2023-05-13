Бирюков: за 20 лет экипажи Московского авиационного центра спасли около 7 тысяч человек
«На сегодняшний день МАЦ — уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе... За 20 лет работы специалисты авиацентра госпитализировали совместно с врачами Московского центра медицины катастроф около 7 тыс. человек», — цитирует его РИА Новости.
Он также добавил, что экипажи МАЦ ликвидировали свыше 200 пожаров повышенной категории сложности.
В настоящее время в центрах выполняют свои обязанности более 350 человек: пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры.